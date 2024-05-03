Психолог объяснила влечение молодых мужчин к взрослым женщинам

Психолог Бояркина: браки молодых мужчин и взрослых женщин могут быть счастливыми

Разница в возрасте у партнеров - довольно привычная история, но отношения, в которых старше мужчина, встречаются чаще. Почему молодых парней могут увлекать взрослые женщины и может ли такой брак быть счастливым, рассказала психолог Бояркина, передает «Газета.Ru».

«Зигмунд Фрейд сказал бы, что все понятно: "У вас непрожитый Эдип", имея в виду, что отношения молодого парня — это следствие незавершенных отношений с матерью и перенос детского влечения к матери на зрелых женщин», — сообщила специалист.

По ее словам, Эдипов комплекс возникает, когда мальчик испытывает привязанность к матери. В это время он примеряет роль отца, сопоставляя себя с ним по принципу общей половой принадлежности, и бессознательно копирует его модель поведения. «Таким образом возникает конкуренция за право обладать близостью с матерью», — подчеркнула Бояркина.

В такой ситуации ребенок может испытывать конкуренцию и быть враждебно настроенным к отцу. При нормальном развитии он проигрывает в этой конкуренции за мать и сепарируется.

«Но ребенок по разным причинам может не завершить сепарацию и остаться в бессознательной конкуренции с папой, и тогда этот процесс будет перенесен во взрослые партнерские отношения», — отметила психолог. Также выбор в партнеры более взрослой женщины может быть связан с чувством безопасности или ее экспертности (может научить, поделиться опытом).

Бояркина выделяет несколько причин такого выбора.

«Во-первых, зрелая женщина самодостаточна, понимает, что хочет от жизни, и "меньше выносит мозг" по пустякам, имеет свое мнение и отделяет его от социально одобряемого. Во-вторых, она может быть финансово независима, так как состоялась в профессиональном плане — не будет вешать все обязательства на партнера», — перечислила она. Третьей причиной может быть интеллектуальная развитость партнерши, больший опыт в интимном плане и готовность к экспериментам.

Прямой корреляции разницы в возрасте и счастья внутри отношений и брака не выявлено, добавила специалист, неравные по возрасту союзы могут быть счастливыми.

«Но пара может столкнуться с закономерным вопросом — разница в поколениях. Разные интересы, взгляды на жизнь. И тут всегда есть выбор: оставить все как есть, связь между любящими на основе бытовухи, детей и коммунальных проблем, или научиться новому у партнера, попробовать понять его мир, увидеть мир глазами любящего человека», — объяснила Бояркина.

Вторая распространенная проблема таких браков — неодобрение обществом. По словам психолога, преодолеть ее помогут здоровые личные границы, договор с семьей и близкими о том, что каждый имеет право на свое мнение, но не всегда его обязательно спрашивать или озвучивать.

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