Путин присвоил звание Героя России 100-летнему мужчине

Ветеран из Дагестана стал Героем России, недавно ему исполнилось 100 лет

Житель Дагестана, которому недавно исполнилось 100 лет, стал Героем России. Это звание ему присвоил президент России Владимир Путин, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram.

Ибрагим-Паша Садыков является ветераном Великой Отечественной войны. Он был награжден за мужество и героизм, проявленные в те годы, уточнил Меликов.

Глава Дагестана заявил, что Садыков является примером для нынешних бойцов. Он поблагодарил Путина от себя и от лица населения республики.

Ранее Меликов сообщил, что с десять уроженцев Дагестана стали Героями России с начала спецоперации. Десятым по счету стал полковник Магомедали Магомеджанов, который занимал должность замкомандующего 18-й армией.