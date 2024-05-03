Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:34, 3 мая 2024Россия

Путин присвоил звание Героя России 100-летнему мужчине

Ветеран из Дагестана стал Героем России, недавно ему исполнилось 100 лет

Кадр: РГВК «Дагестан»

Житель Дагестана, которому недавно исполнилось 100 лет, стал Героем России. Это звание ему присвоил президент России Владимир Путин, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram.

Ибрагим-Паша Садыков является ветераном Великой Отечественной войны. Он был награжден за мужество и героизм, проявленные в те годы, уточнил Меликов.

Глава Дагестана заявил, что Садыков является примером для нынешних бойцов. Он поблагодарил Путина от себя и от лица населения республики.

Ранее Меликов сообщил, что с десять уроженцев Дагестана стали Героями России с начала спецоперации. Десятым по счету стал полковник Магомедали Магомеджанов, который занимал должность замкомандующего 18-й армией.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Спасибо, страна сыра и часов!» Медведев заявил о тройной пользе для России от конференции по Украине в Швейцарии

      Раскрыт дешевый способ стильно обустроить дачу

      В WhatsApp появится новая функция

      В Роспотребнадзоре прокомментировали риск завоза африканского заболевания

      55-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройной фигуры

      В Калининграде ответили на предложение отрезать регион от России

      В Росавиации прокомментировали открытие аэропорта на юге России

      Хуситы предложили учебу отчисленным из-за протестов в США студентам

      Москвичей предупредили о снежинках

      В МВФ заявили об угрозе краха мировой валютной системы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше