Пять человек хотели обрести сверхсилы и вместе выпили яд

В Мексике пять человек хотели обрести мистические силы и вместе выпили яд

Пять человек в Мексике вместе выпили яд, чтобы обрести сверхсилы. Об этом сообщает Fox News.

Отравившиеся сами готовили ядовитое зелье и пили его, потому что хотели получить некие мистические силы. Спасти их не удалось. Полиция предполагает, что эти пять человек, четыре мужчины и одна женщина, были родственниками.

Они исповедовали Сантерию — кубинскую религию, которая соединяет в себе католические традиции и обряды африканского народа йоруба. Сантерия одобряет проведение шаманских ритуалов с токсичными и галлюциногенными веществами.

Ранее сообщалось, что в Анголе 50 человек уличили в колдовстве. Их напоили ядом, чтобы проверить их виновность.