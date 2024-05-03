Пять человек хотели обрести сверхсилы и вместе выпили яд
В Мексике пять человек хотели обрести мистические силы и вместе выпили яд
Пять человек в Мексике вместе выпили яд, чтобы обрести сверхсилы. Об этом сообщает Fox News.
Отравившиеся сами готовили ядовитое зелье и пили его, потому что хотели получить некие мистические силы. Спасти их не удалось. Полиция предполагает, что эти пять человек, четыре мужчины и одна женщина, были родственниками.
Они исповедовали Сантерию — кубинскую религию, которая соединяет в себе католические традиции и обряды африканского народа йоруба. Сантерия одобряет проведение шаманских ритуалов с токсичными и галлюциногенными веществами.
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Ранее сообщалось, что в Анголе 50 человек уличили в колдовстве. Их напоили ядом, чтобы проверить их виновность.