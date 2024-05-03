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13:06, 3 мая 2024Силовые структуры

Ранивший в голову охранника гостиницы «Украина» бизнесмен арестован

В Москве суд арестовал бизнесмена, ранившего в голову охранника гостиницы
Начало событий в новости Пьяный бизнесмен ранил в голову охранника гостиницы «Украина» в Москве

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве Дорогомиловский районный суд на два месяца арестовал бизнесмена Арменака Хачатряна за то, что он устроил стрельбу и ранил в голову охранника гостиницы «Украина». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Хачатряну предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). Он арестован на срок до 28 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что 28 апреля полицейские задержали бизнесмена за пьяное вождение. Оказалось, что он давно лишен водительских прав. Выяснилось, что за несколько часов до этого Хачатрян выстрелил в голову охраннику гостиницы «Украина» на Кутузовском проспекте после перепалки с прохожим. Пуля прошла мимо, поцарапав голову охранника, и пострадавшему удалось спасти жизнь. При обыске у злоумышленника обнаружили гладкоствольное ружье, а карманах штанов оказались три пакетика с наркотиками.

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      Анна Габай
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