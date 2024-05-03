Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:42, 3 мая 2024Силовые структуры

Пьяный бизнесмен ранил в голову охранника гостиницы «Украина» в Москве

В Москве пьяный бизнесмен выстрелил в голову охраннику гостиницы «Украина »

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Москве в отношении российского бизнесмена, катавшегося пьяным по городу, возбудили три уголовных дела. Об этом в пятницу, 3 мая, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 28 апреля полицейские задержали за пьяное вождение бизнесмена на «Гелендвагене». Оказалось, что давно лишенный прав россиянин за несколько часов до этого выстрелил в голову охранника гостиницы «Украина» на Кутузовском проспекте после перепалки с прохожим. Пуля прошла мимо, поцарапав голову охранника, и пострадавшему удалось спасти жизнь.

При обыске у бизнесмена нашли гладкоствольное ружье, а карманах штанов оказались три пакетика с наркотиками.

2 мая сообщалось, что в Омске полицейские задержали 18-летнего студента, выстрелившего в ребенка из пневматического пистолета.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные заняли часть базы США в Нигере. Шеф Пентагона оказался не против

      Россиянка вонзила нож в уголовника ради мести за обиженного мужа

      Археолог раскрыл происхождение тысячелетнего «Экскалибура»

      Ввоз в Россию машин через Владивосток вырос до досанкционного уровня

      Россиянку с криками выгнали из брендового бутика в Турции без объяснения причин

      Пентагон начал переброску истребителей в Катар

      «Ростех» нарастит производство «летающих авиабомб»

      Россиянам назвали последствия самовольного подключения электричества

      В Пентагоне назвали масштабы производства ATACMS достаточными для помощи Украине

      Овечкин назвал возможного будущего капитана «Вашингтона»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше