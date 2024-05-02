Российского студента задержали за стрельбу в ребенка из пистолета отца

В Омске задержали студента, стрелявшего в ребенка из пневматического пистолета

В Омске полицейские задержали 18-летнего студента, выстрелившего в ребенка из пневматического пистолета. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По данным полиции, накануне вечером девятилетний потерпевший с приятелем бегал по крышам гаражей. Незнакомец делал им замечания, однако дети не реагировали. В результате он достал пистолет и выстрелил в сторону несовершеннолетних. Один из них получил ранение в правую голень.

Ребенка доставили в больницу, медики извлекли пулю и сообщили об инциденте правоохранителям. Во время задержания юноши полицейские также изъяли пневматический пистолет. Выяснилось, что его годом ранее отец фигуранта купил на рынке.

Ранее сообщалось, что российский полицейский с помощью двух пальцев инсценировал ограбление и попался.