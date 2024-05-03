Разведка США допустила участие России еще в одном конфликте

Глава Нацразведки США Хейнс: Россия может принять участие в конфликте на Тайване

Россия и Китай более тесно сотрудничают по военным вопросам, якобы включая потенциальное вторжение на Тайвань. Об этом заявила директор Национальной разведки Аврил Хейнс комитету Сената США по вооруженным силам, передает Bloomberg.

«Мы впервые видим, как Китай и Россия проводят совместные учения в отношении Тайваня, и признаем, что это место, где Пекин определенно хочет, чтобы Москва работала с ним», — рассказала Хейнс, выступая перед Конгрессом.

Директор добавила, что оценки разведки США указывают на растущее сотрудничество между Россией и Китаем «действительно во всех секторах общества: политических, экономических, военных и технологических».

Ранее Минобороны Тайваня сообщило об отправке Китаем большого количества самолетов к границе. По данным оборонного ведомства, военная авиация КНР и беспилотники присоединились к кораблям Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках «совместного боевого патрулирования».