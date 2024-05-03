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15:43, 3 мая 2024Мир

Политолог оценил риски выдворения подлежащих мобилизации украинцев из Европы

Политолог Журавлев заявил о риске выдворения украинцев из Европы

Фото: Thomas Peter / Reuters

Европейские страны захотят выдворить подлежащих мобилизации украинцев, но могут не суметь этого добиться из-за несовершенства контрольных функций пограничной защиты. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

«Я думаю, риск [выдворения] есть. Но украинцев спасает крайне расслабленная и неэффективная система пограничной защиты и контрольных функций в европейских странах, — заявил Журавлев. — В Великобритании, к примеру, нет выездного контроля: там не ставят штамп на вылет. То есть, даже если формально вас депортировали, не факт, что вы реально улетели в страну депортации».

Политолог добавил, что ряд европейских стран тем не менее могут попытаться отправить военнообязанных украинцев на родину.

«То, что они будут стараться это сделать, — сомнений нет. А вот есть ли для этого реальные возможности — другой вопрос», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что живущие за границей украинцы опасаются введения властями «драконовских мер» для пополнения Вооруженных сил Украины. Люди признались, что хотели бы вернуться домой, но не могут, так как не готовы доверить свою жизнь нынешнему правительству Украины.

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