Росгвардейцы нашли в ДНР тайники с тысячами боеприпасов и взрывчаткой

В ДНР Росгвардия нашла тайники ВСУ с сотней килограмм взрывчатки и боеприпасами

В Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы обнаружили несколько тайников вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает ТАСС.

По данным агентства, после получения информации о вероятном местонахождении скрытых полевых складов с оружием и боеприпасами, бойцы Росгвардии выдвинулись на позиции и обнаружили тайники. Были обнаружены два пулемета с запасными стволами, охотничье ружье, свыше 200 ручных гранат, десятки мин, запалы и взрыватели к гранатам и минам, свыше 8 тысяч патронов к стрелковому оружию и 100 килограмм взрывчатки.

Боеприпасы и взрывчатые вещества переданы для дальнейшего изучения компетентным органам.

5 апреля сообщалось, что в Луганской народной республике инженерные подразделения Росгвардии уничтожили более 1500 боеприпасов, которые изъяли из схронов Вооруженных сил Украины.