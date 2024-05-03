Россия стала вторым крупнейшим поставщиком продукции в Турцию

Россия в апреле поставила в Турцию продукцию на сумму в 3,33 млрд долларов

По итогам 2024 года Россия заняла вторую строчку в рейтинге крупнейших поставщиков продукции в Турцию. Об этом заявил глава Министерства торговли исламской республики Омер Болат, его слова приводит ТАСС.

За этот период времени Россия экспортировала товаров в средиземноморскую страну на общую сумму в 3,33 миллиарда долларов. По этому показателю она уступила только Китаю, который отправил товаров на 3,753 миллиарда. Третью строчку в списке крупнейших поставщиков заняла Германия (1,481 миллиарда), уточнил Болат.

В пятерку лидеров также вошли США и Великобритания. Первые отправили в Турцию товаров на сумму в 1,185 миллиарда долларов, а вторая — на 1,124 миллиарда. В целом по итогам апреля импорт товаров в республику увеличился на 4,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг уровня в 29,1 миллиарда долларов, заключил глава турецкого ведомства.

Ранее Институт статистики Турции (TUIK) сообщил, что по итогам апреля годовая инфляция в республике ускорилась с 68,5 до 69,8 процента. Достигнутый результат оказался максимальным с ноября 2022 года, когда темпы роста потребительских цен в стране находились на уровне в 84,39 процента.