Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В пятницу, 3 мая, и субботу, 4 мая, местами в Краснодарском крае ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В связи с этим спасатели призвали гостей и жителей Кубани соблюдать меры безопасности.

Так, в частности, сотрудники МЧС напомнили о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев в лесах. Более того, по их словам, разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра.

«По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей», — подчеркнули представители ведомства.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Крыма. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с пятницы по воскресенье, с 3 по 5 мая, в западных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, она также ожидается в южных его частях.

