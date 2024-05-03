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16:31, 3 мая 2024Забота о себе

Россиянам назвали главное правило при выборе кулича в магазине

Диетолог Соломатина призвала обращать внимание на состав купленных куличей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Диетолог Елена Соломатина назвала основные правила, соблюдение которых поможет выбрать в магазине полезный и вкусный кулич. Ее советы приводит NEWS.ru.

Соломатина предупредила, что купленные в магазины куличи могут содержать не самые полезные ингредиенты: консерванты, заменители масла и чрезмерное количество сахара. Поэтому главное правило при выборе кулича, говорит диетолог, — обращать внимание на состав. По ее словам, в нем не должно быть ничего кроме обычных продуктов: муки, воды, яиц, масла и сахара.

Соломатина также призвала перед покупкой изучить срок годности выпечки. Она уточнила, что хороший кулич из натуральных продуктов нельзя хранить дольше нескольких дней, поэтому длительный срок хранения должен насторожить. «Если кулич хранится несколько месяцев, значит, там есть консерванты. Заменители масла тоже продлевают срок хранения кулича», — отметила специалистка.

Диетолог добавила, что в праздничные дни риск купить некачественный товар всегда выше, поэтому куличи к Пасхе лучше приобретать только в проверенных местах, где соблюдаются санитарные нормы. Кроме того, Соломатина рекомендовала выбирать угощение с наименьшим содержанием сахара.

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Ранее диетолог, эндокринолог Оксана Михалева назвала безопасную для здоровья дозу куличей. По ее словам, здоровым людям можно съесть не более 300 грамм в день, при ожирении или атеросклерозе — не более 150 грамм.

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      Екатерина Улитина
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