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18:48, 3 мая 2024Моя страна

Россиянам назвали правила поведения при встрече с бобрами

Спасатели МАСС посоветовали россиянам при встрече с бобрами не паниковать

Фото: Francesco Ungaro / Unsplash

Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) назвали жителям Новосибирской области правила поведения при встрече с бобрами. Об этом пишет KP.RU.

По словам специалистов, эти животные достаточно миролюбивы, но, если их испугать, они могут вести себя агрессивно. В таком случае спасатели посоветовали россиянам не паниковать и не подходить к ним. Кроме того, не нужно пытаться их погладить. Также запрещается их фотографировать и кормить.

«Замрите, дождитесь, когда бобер уплывет, и медленно уйдите», — рекомендовали спасатели.

Однако если животному все же удалось напасть и укусить, рану необходимо сразу обработать и обратиться за помощью к медикам.

Ранее председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин назвал правила поведения при сильном шторме.

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      Мария Винар
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