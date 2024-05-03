Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:28, 3 мая 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали улучшающий потенцию продукт

Фото: Paul Einerhand / Unsplash

Врачи Елена Малышева и Михаил Коновалов назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале продукт, улучшающий потенцию. Выпуск, в котором специалисты порекомендовали включить его в рацион, доступен на сайте телеканала.

По мнению врачей, таким продуктом является сельдь. По словам Коновалова, в этой рыбе содержится большое количество витамина D. «А витамин D отвечает за уровень тестостерона — главного мужского полового гормона», — добавил специалист.

Малышева рассказала, что сельдь также считается источником омеги-3. Это вещество, подчеркнула врач, благоприятно сказывается на состоянии сосудов. От их здоровья, напомнила Малышева, зависит качество эрекции.

Ранее шеф-повар Глеб Астафьев назвал другой продукт, полезный для мужского здоровья. Таковым специалист счел масло виноградной косточки.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Врачи требуют освободить педиатра Буянову. Ее обвинили в дискредитации армии и посадили в СИЗО по жалобе вдовы военного

      Разведка США допустила участие России еще в одном конфликте

      Стали известны подробности об агрессивном мужчине из метро с котом на поводке

      В США заявили о крушении Вашингтоном миропорядка из-за ответа на СВО

      Глава ВФП назвал число выполнивших олимпийский норматив российских пловцов

      Россиянам назвали правила поведения при встрече с бобрами

      В зоне СВО погиб спецназовец, осужденный за расстрел жителей Чечни. Он исчез до приговора и был в розыске 17 лет

      Захарова заявила о готовности России разгромить войска НАТО

      Бывший полицейский пообещал россиянину помощь в уклонении от СВО и обманул

      В США назвали сроки поставок систем ПВО Patriot Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше