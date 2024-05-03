Россиянам назвали улучшающий потенцию продукт

Врачи Елена Малышева и Михаил Коновалов назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале продукт, улучшающий потенцию. Выпуск, в котором специалисты порекомендовали включить его в рацион, доступен на сайте телеканала.

По мнению врачей, таким продуктом является сельдь. По словам Коновалова, в этой рыбе содержится большое количество витамина D. «А витамин D отвечает за уровень тестостерона — главного мужского полового гормона», — добавил специалист.

Малышева рассказала, что сельдь также считается источником омеги-3. Это вещество, подчеркнула врач, благоприятно сказывается на состоянии сосудов. От их здоровья, напомнила Малышева, зависит качество эрекции.

Ранее шеф-повар Глеб Астафьев назвал другой продукт, полезный для мужского здоровья. Таковым специалист счел масло виноградной косточки.