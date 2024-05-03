Россиянам перечислили запрещенные растения на даче

Юрист Локтионова: на даче нельзя выращивать мак снотворный и ипомею трехцветную

На даче россиянам нельзя выращивать мак снотворный, ипомею трехцветную и ряд других растений, содержащих наркотические и психотропные вещества. Запрещенные культуры перечислила россиянам юрист, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова в беседе с «Газетой.ru».

«По-прежнему под запретом мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L.). Он во всех своих частях содержит опиум — сильнейший наркотик. Поэтому понятно, почему этот вид мака запрещен для выращивания», — пояснила эксперт. На ипомею трехцветную запрет распространяется, так как у нее галлюциногенные семена. Если на огороде окажется более 100 таких растений, владельца участка могут посадить в тюрьму на срок до двух лет.

Юрист добавила, что на даче нельзя разводить мимозу хостилис, шалфей предсказателей, розу гавайскую, голубой лотос, кактусы, содержащие мескалин, грибы любого вида, содержащие псилоцибин или псилоцин, коноплю и кокаиновый куст.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за продажу выращенного на даче табака. При этом просто выращивать табак на даче можно в неограниченных количествах, так как он не относится к наркотическим веществам, уточнили эксперты.