Россиянам раскрыли стоимость пляжного отдыха в популярной стране Азии

АТОР: стоимость пляжного отдыха в Японии начинается от 115 тысяч рублей

Стоимость пляжного летнего отдыха на курортах Японии начинается от 115 тысяч рублей на человека без перелета. Такие данные раскрывает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на «Русский Экспресс».

Уточняется, что за такую сумму можно приобрести комбинированный тур с отдыхом у моря в популярной стране Азии. А стоимость путевки с перелетом из России составит от 232 тысяч рублей на человека.

«Скидки на путешествия по Японии в летние месяцы достигают 35-45 процентов от стоимости весенних туров на цветение сакуры», — говорится в сообщении.

Ранее специалисты туротрасли заявили, что летний отдых в Адыгее подорожал на 10-15 процентов в сравнении с 2023 годом. Уточняется, что подобное повышение стоимости туров характерно для всего внутреннего туризма, а не только для этого региона.