Спрос на готовые домокомплекты в России вырос на 15 % в 2024 году

По итогам первого полугодия 2024 года спрос на готовые деревянные домокомплекты в России вырос на 15 процентов. О том, что россияне бросились скупать готовые дома, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию деревянного домостроения.

Эксперты связывают рост популярности домкомплектов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) со скорым окончанием льготных ипотечных программ и обновленным условиям по сохраняющимся программам. В ассоциации отметили, что готовые дома помогают уменьшить срок строительства, повысить его качество и снизить трудозатраты.

Согласно прогнозам, спрос на домкомплекты будет оставаться стабильно высоким минимум до июля. Во второй половине года ожидается затишье, связанное с новыми условиями ипотеки и применения счетов эскроу, однако значительного падения спроса не произойдет. После адаптации рынка интерес к готовым домам вновь окажется на стабильном уровне.

Ранее стало известно, что Минфин готовит специальные условия по семейной ипотеке для малых городов. Упор будет сделан на на меры поддержки ИЖС.