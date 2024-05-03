Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:23, 3 мая 2024Экономика

Россияне бросились скупать готовые дома

Спрос на готовые домокомплекты в России вырос на 15 % в 2024 году

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам первого полугодия 2024 года спрос на готовые деревянные домокомплекты в России вырос на 15 процентов. О том, что россияне бросились скупать готовые дома, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию деревянного домостроения.

Эксперты связывают рост популярности домкомплектов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) со скорым окончанием льготных ипотечных программ и обновленным условиям по сохраняющимся программам. В ассоциации отметили, что готовые дома помогают уменьшить срок строительства, повысить его качество и снизить трудозатраты.

Согласно прогнозам, спрос на домкомплекты будет оставаться стабильно высоким минимум до июля. Во второй половине года ожидается затишье, связанное с новыми условиями ипотеки и применения счетов эскроу, однако значительного падения спроса не произойдет. После адаптации рынка интерес к готовым домам вновь окажется на стабильном уровне.

Ранее стало известно, что Минфин готовит специальные условия по семейной ипотеке для малых городов. Упор будет сделан на на меры поддержки ИЖС.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «Спасибо, страна сыра и часов!» Медведев заявил о тройной пользе для России от конференции по Украине в Швейцарии

      В ВСУ рассказали о возможном применении американских истребителей

      Николай Дроздов поедет на Дальний Восток ради своего леопарда

      Ивлеева рассказала о помощи песен Пугачевой в период «отмены»

      В России объяснили отказ Швеции провести расследование по «Северным потокам»

      Губерниев подшутил над отказавшимся ехать на Олимпиаду российскими пловцами

      В Москве объявили погодную опасность из-за заморозков

      Раскрыты сроки появления на iPad альтернативных приложений

      Военный суд продлил на полгода арест Беркович и Петрийчук

      ООН заявила о росте цен на продовольствие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше