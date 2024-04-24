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09:21, 24 апреля 2024Экономика

Спецусловия по семейной ипотеке введут для одной категории россиян

«Известия»: Минфин готовит спецусловия по семейной ипотеке для малых городов
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России введут специальные условия по семейной ипотеке для малых городов. Их разработкой заняты в Минфине, пишут «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.

Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, ставка по госпрограмме будет гарантированно не меньше шести процентов. При подготовке условий особый упор будет сделан на меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В малых городах многоквартирных зданий не так много, и большинство местных жителей предпочитают жить в частных домах, пояснили в ведомстве.

В Минстрое изданию заявили, что о конкретных параметрах по ссуде говорить рано. В Центробанке журналистам не ответили, какие планируются ставка и условия для этой категории граждан.

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В ПСБ подтверждают, что многоквартирное строительство в малых городах экономически нерентабельно в отличие от частного. В таких населенных пунктах мало новостроек по причине миграции жителей в региональные центры, поясняет главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Ввиду этого, по мнению эксперта, логично также распространить льготную программу ипотечного кредитования и на вторичное жилье. Землянова отмечает, что по итогам первого квартала 2024 года доля ипотеки на индивидуальные дома в общем объеме выдач поднялась до 14 процентов.

В ВТБ добавляют, что господдержку в сегменте ИЖС укрепит запуск механизма эскроу-счетов при расчетах между покупателями строящихся частных домов и девелоперами. Эта мера уже повысила прозрачность долевого строительства на рынке многоквартирных домов, повысив защиту средств дольщиков.

Ранее президент распорядился продлить в России программу семейной ипотеки на шесть лет. Это решение президент объяснил необходимостью подъема демографии в России. К 2030 году, как подсчитали в Минфине, на продление этой госпрограммы уйдет полтора триллиона рублей. В текущем 2024 году нововведение потребует 260 миллиардов рублей вложений из федерального бюджета.

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      Виктория Клабукова
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