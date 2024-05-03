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10:13, 3 мая 2024Экономика

Россияне купили меньше яиц перед Пасхой

«Контур.Маркет»: спрос на яйца перед Пасхой оказался ниже прошлогоднего

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В 2024 году россияне купили меньше яиц перед Пасхой — спрос на этот продукт, а также на другие ингредиенты для домашнего кулича оказался ниже прошлогоднего. Об этом со ссылкой на исследования аналитиков «Контур.Маркет» пишет РИА Новости.

Для сравнения эксперты выбрали периоды с 3 по 9 апреля 2023 года и с 22 по 28 апреля 2024 года (праздник выпадал на 16 апреля в 2023 году и на 5 мая — в 2024-м). За год потребление яиц в РФ снизилось на 8 процентов, а спрос на изюм без косточек упал на 13 процентов. Продажи молока и сахара сократились на 4 процента, муки — на 9 процентов, кулинарной посыпки — на 12 процентов. При этом готовые куличи в этом году пользуются таким же спросом россиян, как и в прошлом.

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В то же время среди исследуемых экспертами товаров сильнее всего выросли цены на яйца, на втором и третьем местах — изюм и готовые куличи соответственно. По словам аналитика системы «Контур.Маркет» Дарьи Жигалиной, в среднем набор продуктов для Пасхи подорожал за год на 12 процентов.

Ранее аналитики сервиса мониторинга цен «Ценозавр» подсчитали, что средняя стоимость кулича к Пасхе в России в 2024 году составит 308,99 рубля. В компании подчеркнули, что рост цен на готовые куличи в РФ фиксируется ежегодно. В 2024-м стоимость подобного продукта массой от 270 до 450 граммов в стране может вырасти на 9-11 процентов.

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