Опрос: 83 % россиян доверяют президенту Путину

Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди россиян, чтобы выяснить уровень доверия граждан к главе государства Владимиру Путину. Результаты опубликованы на сайте соцслужбы.

Опрос проводился с 26 по 28 апреля, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек. О доверии Путину заявили 83 процента россиян (плюс четыре п.п. за неделю). Также 83 процента (плюс три п.п.) уверены, что президент хорошо выполняет свою работу.

58 процентов респондентов положительно оценили работу правительства (плюс три п.п.). О хорошей работе главы кабинета министров Михаила Мишустины высказались 60 процентов опрошенных (плюс пять п.п.).

Поддерживают работу «Единой России» 50 процентов опрошенных, КПРФ — семь процентов, ЛДПР — восемь процентов, «Справедливой России — За правду» — три процента, «Новых людей» — четыре процента.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что переизбрание Путина по итогам президентских выборов показало, что граждане России доверяют государственной системе страны.