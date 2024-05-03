Россиянин бросился спасать упавшую с катера туристку и не выжил

Shot: житель Дагестана бросился спасать упавшую с катера туристку и не выжил

Россиянин бросился спасать туристку, упавшую с катера во время прогулки по Сулакскому каньону в Дагестане, и не выжил. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, пятеро жителей региона купили поездку по каньону днем 2 мая. Туристы попросили водителя сделать путешествие максимально экстремальным, и он совершал по ходу движения опасные маневры. Более того, он разрешил отдыхающим не надевать спасательные жилеты.

Из-за лихого вождения одна из находившихся на катере женщин упала за борт. 55-летний водитель скорой помощи Арслан А. нырнул в воду и ценой собственной жизни спас тонувшую туристку.

Как сообщает издание, водителя катера задержали. В отношении него возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

В конце марта россиянин на Маврикии спас едва не утонувшего в океане швейцарца. Иностранец упал с доски для виндсерфинга и звал на помощь.