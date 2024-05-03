Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:33, 3 мая 2024Путешествия

Россиянин бросился спасать упавшую с катера туристку и не выжил

Shot: житель Дагестана бросился спасать упавшую с катера туристку и не выжил

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россиянин бросился спасать туристку, упавшую с катера во время прогулки по Сулакскому каньону в Дагестане, и не выжил. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, пятеро жителей региона купили поездку по каньону днем 2 мая. Туристы попросили водителя сделать путешествие максимально экстремальным, и он совершал по ходу движения опасные маневры. Более того, он разрешил отдыхающим не надевать спасательные жилеты.

Материалы по теме:
«Здесь всегда помогут» Малоизученный район Дагестана стал притягивать туристов. Чем он поражает их?
«Здесь всегда помогут»Малоизученный район Дагестана стал притягивать туристов. Чем он поражает их?
10 мая 2023
«От ужаса я начал шептать» Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?
«От ужаса я начал шептать»Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?
6 мая 2020

Из-за лихого вождения одна из находившихся на катере женщин упала за борт. 55-летний водитель скорой помощи Арслан А. нырнул в воду и ценой собственной жизни спас тонувшую туристку.

Как сообщает издание, водителя катера задержали. В отношении него возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

В конце марта россиянин на Маврикии спас едва не утонувшего в океане швейцарца. Иностранец упал с доски для виндсерфинга и звал на помощь.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      «Спасибо, страна сыра и часов!» Медведев заявил о тройной пользе для России от конференции по Украине в Швейцарии

      ВСУ обстреляли жилую пятиэтажку в Запорожской области

      Запуск китайской миссии Chang'e-6 признали успешным

      Самолет проехался по КАД и попал на видео

      Москвичам назвали срок окончания холодов

      Россиянин бросился спасать упавшую с катера туристку и не выжил

      Глава МИД Аргентины оценила внешность китайских военных фразой «все одинаковые»

      В Харькове сообщили о серии авиаударов

      Силовики пришли на пивоваренный завод «Афанасий» в Тверской области

      Британцы припомнили предсказание Ванги

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше