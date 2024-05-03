Россиянина обвинили в избиении до смерти младенца из-за его плача

В Курганской области арестовали мужчину, обвиненного в убийстве младенца

В Курганской области 38-летнего местного жителя арестовали по обвинению в избиении до смерти младенца из-за плача. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 27 апреля мужчина находился дома с ребенком, который громко плакал. На фоне возникшей неприязни фигурант нанес младенцу несколько ударов по голове. Приехавшие медики обнаружили ребенка без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Канске будут судить россиянина за совершенную 18 лет назад расправу над 11-летней девочкой.