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10:27, 3 мая 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за совершенную 18 лет назад расправу над 11-летней девочкой

В Канске будут судить мужчину, задушившего 11-летнюю девочку в 2006 году

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Красноярском крае суд рассмотрит дело 42-летнего жителя Норильска, который расправился с 11-летней девочкой в 2006 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

По данным ведомства,18 лет назад в полицию поступило заявление от жительницы Канска о безвестном исчезновении ее дочери. Следователи возбудили дело, однако найти ребенка или причастного к ее пропаже не удалось. Тогда предварительное следствие по делу приостановили.

Однако в 2024 году сотрудники повторно проанализировали материалы дела и разработали план мероприятий, направленный на раскрытие преступления. Так с одним из свидетелей психолог СКР провел работу по активизации памяти. Она смогла вспомнить, что видела в 2006 году пропавшую девочку с неизвестными мужчиной и женщиной в магазине. Правоохранители составили фоторобот этой женщины и нашли ее. Она дала показания. Выяснилось, что в 2006 году 24-летний житель Канска привел ребенка в заброшенный дом и задушил. Он прятал потерпевшую в подполе дома.

В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО, он признал вину. Дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ уже передано в суд.

Ранее стало известно, что в Москве суд рассмотрит дело против 39-летнего гражданина Узбекистана об изнасиловании и разбойных нападениях, совершенных 14 лет назад.

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      Екатерина Кашурникова
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