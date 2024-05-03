Россиянка расправилась с сожителем после ссоры и получила семь лет колонии

В Иркутской области приговорили к семи годам женщину, зарезавшую сожителя

В Иркутской области суд приговорил к семи годам лишения свободы 44-летнюю местную жительницу, расправившуюся с 65-летним сожителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина признана виновной по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в августе 2023 года в квартире дома на улице Мира в Тулуне пара выпивала. Они поссорились. Тогда осужденная схватила нож и несколько раз ударила мужчину в грудь. Он не выжил. Затем россиянка попросила соседей вызвать скорую помощь и полицию.

Ранее стало известно, что суд в Калининградской области вынес приговор в отношении 47-летнего местного жителя, который ударил ножом односельчанина во время ссоры и поджег его дом.