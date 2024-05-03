Россиянка собралась приготовить еду на костре и сожгла жилье

Жительница Северодвинска попыталась приготовить еду на костре и сожгла комнату

Жительница Северодвинска Архангельской области собралась приготовить еду на костре и сожгла жилье. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Россиянка задолжала за электричество, и в ее комнате отключили свет. Вместо плиты женщина решила использовать кастрюлю и развела в ней открытый огонь, чтобы приготовить пищу. Посуда перевернулась на диван, он загорелся, а позже пламя перекинулось на все помещение.

Женщина попыталась потушить возгорание, но не сумела. Соседи россиянки почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Спасатели эвакуировали из пятиэтажного дома 57 человек, в том числе восьмерых детей. Возгорание на 15 квадратных метрах ликвидировали 19 специалистов и семь единиц техники.

Ранее сообщалось, что житель Москвы задолжал за свет и решил готовить еду на костре в своей квартире. Мужчина считает, что электричество должно предоставляться даром, поэтому намеренно не платил за него три года.