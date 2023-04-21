Москвич задолжал за электричество и решил готовить еду на костре в квартире

SHOT: москвич отказался платить за электричество и решил готовить еду на костре в квартире

Житель Москвы решил не платить за электричество и после того, как ему отключили свет за долги, решил готовить еду на костре прямо в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Речь идет о доме на Тишинской площади, где живет директор Фонда содействия сохранению русской культуры Владимир Пронин. Мужчина считает, что электричество должно предоставляться даром, поэтому намеренно не платил за него три года.

Когда в квартире Пронина отключили свет, он позвонил в экстренные службы, чтобы сообщить о своем намерении готовить пищу на костре. Мужчина также предупредил, чтобы его не обвиняли в возможном взрыве. После звонка на место прибыли полицейские и забрали неплательщика в отделение.

Ранее в Кирове сироту пригрозили выселить из квартиры из-за чужих долгов по коммунальным услугам. Выпускница детского дома отдала ключи от жилья местной администрации и уехала учиться в колледж, где ей дали место в общежитии. Через год вместе с мужем она вернулась в квартиру и обнаружила, что в ней кто-то жил. Неизвестные квартиранты накопили долги по «коммуналке» на 100 тысяч рублей.