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00:04, 3 мая 2024Силовые структуры

Россиянка ударила ножом сломавшего стиральную машину сожителя

Жительницу Югры осудили за ранение сожителя после ссоры из-за стиральной машины

Фото: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Советский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно местную жительницу, ударившую ножом сожителя за то, что тот сломал ее стиральную машину. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на базу суда.

Все началось с ссоры между сожителями. Женщина высказала мужчине бытовые претензии: он не помогает по хозяйству и сломал стиральную машину. После этого осужденная отправилась мыть посуду.

Местный житель подошел к ней сзади, схватил за волосы и потребовал перестать ругаться на него. В ответ женщина схватила нож, который в этот момент мыла, и ударила обидчика.

В суде она призналась, что не планировала лишать жизни сожителя. В результате ее признали виновной по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее 20-летняя жительница Подольска напала с ножом на своего сожителя. Поводом для конфликта стала грязная посуда.

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      Евгений Силаев
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