Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:17, 3 мая 2024Силовые структуры

Россиянка вонзила нож в уголовника ради мести за обиженного мужа

В Новодвинске россиянка вонзила нож в ударившего ее мужа уголовника

Фото: Christoph Reichwein / Globallookpress.com

В Архангельской области в отношении 42-летней россиянки завели дело из-за расправы с 37-летним ранее судимым уголовником. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, в ночь на 2 мая в квартире дома в городе Новодвинске между хозяином жилища и его гостями произошел конфликт, во время которого женщина нанесла ему несовместимый с жизнью удар ножом в область шеи. В ходе допроса задержанная объяснила свой поступок местью за мужа, которого пронзенный ей россиянин обидел и ударил. Женщина рассказала, что опасалась дальнейших противоправных действий со стороны пострадавшего.

Проводятся следственные действия, допросы, назначены экспертизы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

27 апреля сообщалось, что в Северной Осетии неадекватный мужчина заколол пытавшегося защитить женщин россиянина.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные заняли часть базы США в Нигере. Шеф Пентагона оказался не против

      В США задержали более двух тысяч участников пропалестинских протестов

      В российском регионе мигрант напал на пенсионерку и до смерти ее избил

      В ЕСПЧ не стали говорить о выводах о трагедии в Одессе

      Бывший советник НАТО признал массовое дезертирство в ВСУ

      В Петербурге анонсировали бесплатное обучение для бойцов СВО

      Любовь Аксенова в откровенном образе снялась для журнала

      Такер Карлсон обвинил США в подрыве «Северного потока»

      Штурмовавший Мариуполь боец СВО заявил об угрозе депортации и тюремного срока

      Россиянка вонзила нож в уголовника ради мести за обиженного мужа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше