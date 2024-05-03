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15:43, 3 мая 2024Россия

Россиянке начали звонить неизвестные с сайта секс-услуг после ссоры с коллегами

Россиянке стали звонить неизвестные с сайта секс-услуг после ссоры с коллегами

Фото: Bits And Splits / Shutterstock / Fotodom

Жительнице Екатеринбурга, поссорившейся с коллегами, стали поступить звонки от неизвестных после того, как на сайте секс-услуг появилось объявление от ее имени. Об этом сообщает e1.ru.

По ее словам, все начало происходить после ссоры с заведующей магазином, в котором девушка работает курьером. Россиянка рассказала, что сотрудники и заведующая не выдавали ей заказ, который уже был собран.

«Они что-то затевали, сказали мне, что сделают все, что я вообще не буду приходить туда больше. Недобросовестные сборщики и курьеры имеют доступ к личным данным клиентов и сотрудников и могут использовать их в личных целях. Это как раз и произошло со мной», — вспомнила она.

Через 40 минут после конфликта ей стали звонить неизвестные. Из первого разговора она узнала, что ей звонят по объявлению. После этого мужчина переслал ей скриншот с сайта секс-услуг. Парни, всем привет. Возьму в рот у вас в авто. Мне 28. Люблю многое. Звоните», — говорилось в объявлении, в котором был указан номер телефона девушки.

Россиянка уверена, что пост на сайте опубликовали ее коллеги, так как они — немногие, кто знал ее рабочий номер телефона.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил ввести уголовное наказание за рекламу вебкам-студий.

ЖЗЛ
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