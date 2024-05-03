Россиянке одновременно провели четыре операции и обнаружили «находку» в ее теле

Жительнице Оренбургской области одновременно провели четыре операции

В Оренбургской области врачи одновременно провели четыре операции жительнице региона. Об этом сообщает издание «Урал56.ру» в Telegram.

54-летняя россиянка попала на операционный стол в результате осложнения диагностированной у нее мочекаменной болезни. Помимо этого, в брюшной полости женщины образовалась грыжа.

Оперировавшие ее хирурги рассказали, что после начала операции она приняла неожиданный оборот. «Когда мы (...) зашли в брюшную полость, была обнаружена "находка". Она заключалась в том, что желчный пузырь визуализировался не полностью из-за мощных плоскостных спаек», — пояснил один из них. Удалить желчный пузырь удалось только после рассечения спаек.

Все операции были проведены под одним наркозом. Затем женщина была переведена в отделение, ее состояние оценивается как стабильное.

Ранее в Уфе врачи извлекли огромную опухоль из тела одного из горожан. К моменту удаления вес новообразования достиг 20 килограммов, опухоль начала гноиться, из-за нее пациент утратил возможность ходить. Операция прошла успешно, мужчину выписали в удовлетворительном состоянии.