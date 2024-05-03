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07:38, 3 мая 2024Россия

Российские силы ПВО за ночь сбили шесть беспилотников

Минобороны: силы ПВО РФ за ночь сбили шесть БПЛА в Белгородской области и Крыму

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородской области и Крыму. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что пять дронов удалось ликвидировать в Белгородской области, еще один — в Крыму. Сбитые устройства относились к самолетному типу.

Других подробностей о произошедшем в Минобороны не привели.

До этого стало известно о трех сбитых над Кубанью дронах после сообщений о взрывах.

Уточнялось, что в российском регионе удалось перехватить и уничтожить украинские беспилотники, направлявшиеся в сторону нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Сведений о пострадавших и значительных повреждениях на земле тогда не поступало.

В тот же день пять беспилотников самолетного типа сбили над Брянской областью, два — над Ростовской областью и по одному над Курской и Белгородской областями.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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