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08:58, 2 мая 2024Россия

Над Кубанью сбили три беспилотника

Минобороны сообщило о трех сбитых над Кубанью дронах после сообщений о взрывах

Фото: РИА Новости

В Краснодарском крае в ночь на четверг, 2 мая, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Ночью очевидцы сообщали о взрывах над поселком Афипский в Краснодарском крае. Они рассказали, что первый взрыв прозвучал в 3:10 по московскому времени, после чего раздалось еще два взрыва. Сообщалось, что в регионе сбили украинские беспилотники, направлявшиеся в сторону нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В сети также появилось видео, на котором слышны звуки взрывов.

Всего, по данным Минобороны, этой ночью 12 дронов ВСУ пытались атаковать пять регионов России. Пять беспилотников самолетного типа перехватили над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и по одному над Курской и Белгородской областями.

Несколькими днями ранее, 26 апреля, за ночь над Кубанью сбили 66 беспилотников. Тогда ВСУ пытались ударить по нескольким нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и военному аэродрому у станицы Кущевская.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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