Российский военный получил пять лет колонии за неявку на службу из отпуска

В Абакане военного осудили на пять лет за уклонение от службы

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Николая Горбунова к пяти годам лишения свободы за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Горбунов будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, военный захотел отдохнуть от служебных обязанностей и поэтому не явился 24 августа 2023 года на службу из отпуска в установленный срок. 27 сентября он самостоятельно пришел в военный комиссариат.

Ранее сообщалось, что 26 апреля Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы за уклонение решившего отдохнуть от службы военнослужащего Романа Суродина. Он также не явился на службу и решил провести время с родственниками. 27 ноября 2023 года его разыскали сотрудники пункта отбора на военную службу.

