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07:31, 3 мая 2024Из жизни

Самая сексуальная ученая в мире назвала любимых хищников

Фото: @rosiekmoore

Исследовательница, писательница и бикини-модель Рози Мур, известная как «самая сексуальная ученая в мире», назвала хищников, с которыми ей было интереснее всего работать. Об этом пишет Daily Star.

Мур составила топ из трех любимых хищников на своей странице в социальной сети. На третье место она поставила питонов. По ее словам, с этими змеями всегда весело, потому что они обладают крупными зубами и могут укусить в любой момент.

На второе место ученая поставила тигровых акул, с которыми неоднократно плавала в океане. «Погружения с ними очень захватывающие, и бдительность нельзя ослаблять ни на секунду. Они постоянно пытаются устроить на вас засаду в воду, что делает это особенно волнующим», — заявила она.

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Первыми в списке исследовательницы оказались все виды крокодилов, так как, по ее словам, на них интереснее всего охотиться.

В 20 лет Мур поступила в Атлантический университет Флориды и начала изучать экологию. Затем она продолжила обучение в аспирантуре и сфокусировалась на изучении водных ресурсов, географических информационных систем и технологий дистанционного зондирования Земли.

Ранее Мур перечислила свои самые опасные хобби. Одним из самых опасных увлечений она назвала плаванье с аллигаторами.

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      Никита Савин
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