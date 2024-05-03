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09:48, 3 мая 2024Путешествия

Самолет с россиянами на борту повредил шасси при посадке

Пассажирский самолет Utair повредил шасси при посадке в Красноярске

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Самолет авиакомпании Utair повредил шасси при посадке в аэропорту Красноярска. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Нештатная ситуация произошла с пассажирским Ан-7, который следовал по маршруту Диксон — Игарка — Красноярск вечером в четверг, 2 мая. В международной авиагавани имени Д. А. Хворостовского возникло повреждение пневматика шасси.

По предварительным данным, на борту самолета было 47 вахтовиков. Воздушное судно отстранили от полетов, транспортная прокуратура проводит проверку случившегося.

Другой самолет Utair объявил сигнал срочности в небе. Когда лайнер летел из Нижневартовска в Москву 2 мая, один из пассажиров внезапно почувствовал недомогание.

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      Мария Борисова
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