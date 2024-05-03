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12:49, 3 мая 2024Россия

Шойгу назвал площадь взятых под контроль территорий с начала 2024 года

Шойгу: ВС России с начала 2024 года взяли под контроль 547 квадратных километров

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России с начала 2024 года взяли под контроль 547 квадратных километров. Об этом заявил глава Минобороны страны Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

Министр раскрыл данные во время тематического селекторного совещания с руководящим составом российской армии.

«С начала года мы взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны», — пояснил он.

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Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ используют оружие, поставленное странами Запада, для ударов по территории России. «Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации», — сказал он.

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      Никита Абрамов
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