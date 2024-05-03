Шойгу назвал площадь взятых под контроль территорий с начала 2024 года
Шойгу: ВС России с начала 2024 года взяли под контроль 547 квадратных километров
Вооруженные силы (ВС) России с начала 2024 года взяли под контроль 547 квадратных километров. Об этом заявил глава Минобороны страны Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.
Министр раскрыл данные во время тематического селекторного совещания с руководящим составом российской армии.
«С начала года мы взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов страны», — пояснил он.
Материалы по теме:
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО?И почему им говорят, что этого делать нельзя
26 февраля 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ используют оружие, поставленное странами Запада, для ударов по территории России. «Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации», — сказал он.