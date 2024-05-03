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14:27, 3 мая 2024Силовые структуры

Силовики пришли на пивоваренный завод «Афанасий» в Тверской области

В Тверской области силовики пришли на пивоваренный завод «Афанасий»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Тверской области сотрудники правоохранительных органов пришли на завод «Афанасий». Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает РБК.

По данным издания, в рамках оперативных мероприятий, силовики работают в помещении предприятия и на территории завода при поддержке сотрудников в форме. Проверяются склады и другие помещения. Причина визита пока неизвестна.

27 мая сотрудники ФСБ провели обыски и выемку документов на Ипатовском пивоваренном заводе в Ставропольском крае в рамках проверки по выявлению схемы незаконного производства напитка.

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