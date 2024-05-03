Следователи завели дело из-за терроризировавшего школьников 13-летнего мигранта

Из-за отбиравшего у других детей деньги школьника-мигранта завели уголовное дело

В Санкт-Петербурге сотрудники следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело о халатности из-за ситуации в школе № 167. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным следствия, 13-летний пятиклассник из семьи мигрантов регулярно отнимал у младших учеников школы деньги, которые им давали дома на школьные завтраки. Родители доводили ситуацию до сведения учителей, но хулиган продолжал терроризировать учеников младших классов. После возбуждения дела из-за возможной халатности педагогического состава была допрошена директор образовательного учреждения.

В Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении двух российских подростков, обвиняемых в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору.