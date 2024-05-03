Данные о привезенном в Москву из Мариуполя «трофейном» трамвае не подтвердились

Данные о «трофейном» трамвае из Мариуполя на выставке в Москве не подтвердились

Распространившаяся в ряде украинских Telegram-каналов информация о представленном на выставке в Москве в качестве трофея трамвае из Мариуполя оказалась недостоверной.

Утверждалось, что одним из экспонатов выставки трофейной техники на Поклонной горе стал поврежденный в ходе боев трамвай из Мариуполя. К постам было прикреплено фото искореженного трамвая с надписью «Мариупольский транспорт».

На самом деле мариупольский вагон с бортовым номером 752 находится в частном музее техники Вадима Задорожного в Красногорске, он не является трофеем. Трамвай выкупили и перевезли в мае 2023 года. О планах руководства в отношении вагона не сообщалось, но не исключено, что в будущем он может быть реставрирован.

Трамвайное движение в Мариуполе, нарушенное в результате боевых действий, было восстановлено в мае 2023 года. Линия длиной более 10 километров была воссоздана петербургскими специалистами. Также на трамвайный маршрут вышли ретротрамваи — подаренные Петербургом копии вагонов, используемых в городе в качестве экскурсионных.

Сообщение о том, что на выставку трофейной техники в Москве привезли трамвай из Мариуполя, не получило распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».