США обеспокоились угрозой китайских плавучих электростанций

Адмирал США Акилино обеспокоился угрозой китайских плавучих электростанций

Китай близок к завершению проектирования плавучих электростанций, которые позволили бы ему питать военные объекты на спорных территориях в Южно-Китайском море, заявил адмирал Военно-морских сил США Джон Акилино. Его цитирует газета The Washington Post.

«Планируемое использование Китаем плавучих атомных электростанций может иметь потенциальные последствия для всех стран региона», — обеспокоился морской офицер.

Другой источник издания в Госдепартаменте США напомнил о «давних территориальных и морских спорах в этом районе» и отметил, что развертывание таких плавучих электростанций позволит Китаю начать угрожающие американской национальной безопасности действия. По его словам, для реализации этих подобных планов Пекину понадобится несколько лет.

Ранее США и Филиппины начали совместные военные учения в Южно-Китайском море, создающие риск напряженности в отношениях с Китаем.