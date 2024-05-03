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09:40, 3 мая 2024Мир

США обеспокоились угрозой китайских плавучих электростанций

Адмирал США Акилино обеспокоился угрозой китайских плавучих электростанций

Фото: U.S. Navy / Reuters

Китай близок к завершению проектирования плавучих электростанций, которые позволили бы ему питать военные объекты на спорных территориях в Южно-Китайском море, заявил адмирал Военно-морских сил США Джон Акилино. Его цитирует газета The Washington Post.

«Планируемое использование Китаем плавучих атомных электростанций может иметь потенциальные последствия для всех стран региона», — обеспокоился морской офицер.

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Другой источник издания в Госдепартаменте США напомнил о «давних территориальных и морских спорах в этом районе» и отметил, что развертывание таких плавучих электростанций позволит Китаю начать угрожающие американской национальной безопасности действия. По его словам, для реализации этих подобных планов Пекину понадобится несколько лет.

Ранее США и Филиппины начали совместные военные учения в Южно-Китайском море, создающие риск напряженности в отношениях с Китаем.

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      Виктория Кондратьева
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