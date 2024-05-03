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14:03, 3 мая 2024Мир

США признались в уничтожении фермера вместо лидера «Аль-Каиды»

NBC: США уничтожили в Сирии мирного жителя вместо лидера «Аль-Каиды»

Фото: Baderkhan Ahmad / AP

Военные США нанесли ошибочный удар по предполагаемому лидеру «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии, уничтожив вместо него мирного жителя. Об этом сообщает портал NBC со ссылкой на расследование Центрального командования США.

По данным расследования, 3 мая 2023 года американские военные ошибочно определили цель удара по предполагаемому лидеру «Аль-Каиды», в результате чего «был поражен и уничтожен мирный житель господин Луфти Хасан Масто».

Спустя несколько дней после удара родственники и соседи сообщили, что мужчина был фермером, разводил овец, кур и крупный рогатый скот и не был связан с вооруженными группировками.

По информации Центрального командования, расследование было завершено в ноябре 2023 года, но было обнародовано только 2 мая.

Ранее стало известно, что «Аль-Каида» пыталась совершить нападение на бывшего президента США Билла Клинтона в период его пребывания в должности в 1996 году.

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      Елизавета Мытарева
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