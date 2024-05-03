Стало известно о планах ГУР «искоренить все русское» в Прибалтике

RT сообщило о планах ГУР искоренить все русское в Прибалтике

Из переписки ликвидированного ФСБ в Ленинградской области украинского диверсанта с куратором из главного управления разведки Украины стало известно о планах террористов «искоренить все русское» в Прибалтике. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает издание RT.

По данным издания, в переписке с куратором есть сообщения о планах «полностью искоренить все русское» в странах Прибалтики для этого планировались теракты в православных церквях и местах пребываниях русскоязычных жителей, в том числе поджог кинотеатра в Риге. ФСБ пообещало установить и привлечь к ответственности всех причастных к подготовке терактов и диверсий.

3 мая ФСБ сообщила о ликвидации 48-летнего украинского диверсанта, прибывшего из Литвы в Россию для совершения терактов.