Карлсон обвинил США в разрушении энергоснабжения ФРГ подрывом «Северного потока»

Американский телеведущий Такер Карлсон обвинил США в разрушении энергоснабжения ФРГ за счет подрыва газопроводов «Северный поток» («СП»). Об этом журналист заявил во время интервью с политическим советником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балажем Орбаном, доступном на его сайте.

«Идея НАТО в том, что мы все вместе. Мы работаем в интересах друг друга, мы защищаем друг друга. Но только что лидер НАТО — США — разрушил внутреннее энергоснабжение второго крупнейшего члена НАТО — Германии», — заявил Карлсон. Журналист также обвинил Штаты в подрыве «Северных потоков».

Телеведущий задался вопросом, как Германия и Соединенные Штаты могут оставаться союзниками, если США атаковали ФРГ. Карлсон выразил мнение, что НАТО препятствует суверенитету стран-участниц альянса, а не укрепляет его.

«Я считаю, что альянс ужасен (...), мы должны немедленно распустить его», — отметил журналист. Он также заявил, что существование НАТО — пример того, что западные страны уничтожают «собственную цивилизацию», а не способствует ее сохранению.

Ранее Карлсон уже обвинял администрацию президента США Джо Байдена в подрыве газопроводов «Северный поток». Тогда журналист выразил надежду на то, что в Германии потребуют вернуться к возрождению экономики.

26 сентября 2022 года на российских газопроводах в Европу — «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» — произошли взрывы, которые привели к масштабным утечкам газа.