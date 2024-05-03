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20:04, 3 мая 2024Путешествия

Туристка после отпуска проигнорировала симптомы болезни и едва не лишилась жизни

Туристка заразилась в отпуске менингококковой инфекцией и едва не лишилась жизни

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Туристка заразилась в отпуске в Австралии менингококковой инфекцией и едва не лишилась жизни. Подробностями истории поделилось издание New York Post (NYP).

Вернувшись домой из поездки в Квинсленд, 18-летняя Клаудия Гилл из Нового Южного Уэльса почувствовала первые симптомы болезни: усталость, чувствительность к звукам и свету и звон в ушах, — но проигнорировала их. Позже у девушки началась рвота, и она потеряла сознание.

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Когда Гилл доставили в больницу, врачи выяснили, что у нее опасная для жизни бактериальная менингококковая инфекция типа B и что если бы заболевшую привезли в медицинское учреждение позже, то спасти бы ее, скорее всего, не удалось.

Австралийка провела в больнице пять ночей. Она смогла вернуться к работе и учебе только через несколько недель. Как пишет источник, спустя два года после выздоровления у девушки все еще остались сильные головные боли.

В феврале российские туристы массово пожаловались на распространение опасного вируса денге на Шри-Ланке. Одну из отечественных путешественниц, подхвативших инфекцию, спасти не удалось.

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      Марина Черняк
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