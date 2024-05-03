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16:03, 3 мая 2024Путешествия

Туристка решила поплавать под водой, потеряла сознание и не выжила

Daily Mail: туристка решила поплавать под водой в Австралии и скончалась

Фото: Laya Clode / Unsplash

Голландская туристка решила поплавать под водой у Большого Барьерного рифа в Австралии и не выжила. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 51-летняя женщина благополучно вернулась в лодку после плавания, но вскоре потеряла сознание. На место прибыли медики на вертолете. Они попытались реанимировать путешественницу, но их попытки оказались безуспешными. В настоящее время инцидент расследует полиция.

Ранее в отеле турецкой Аланьи был найден россиянин без признаков жизни. 61-летний Дмитрий Цыганов неподвижно сидел на стуле в беседке.

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      Марк Успенский
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