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19:06, 3 мая 2024Бывший СССР

Украинские военкоматы получили возможность штрафовать граждан без решения суда

Депутат ВР Осадчук: ТЦК получили возможность штрафовать граждан без решения суда

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Верховная Рада Украины приняла законопроект, согласно которому территориальные центры комплектования (ТЦК) смогут штрафовать граждан без решения суда за неуведомление о получении новых документов или изменение места жительства. Об этом сообщает издание «Страна.ua со ссылкой на заявление депутата парламента и заместителя главы правоохранительного комитета Верховной Рады Андрея Осадчука.

«Схема будет такова, что ТЦК получит право выписывать сразу постановление о привлечении к ответственности, направляет его вам, если вы его не платите, — исполнительная служба, блокировка счетов и так далее», — заявил парламентарий.

По его словам, законопроект позволяет штрафовать кого угодно, потому как практически все граждане не уведомляют военкомат о смене места жительства.

Физических лиц за нарушение правил военного учета будут штрафовать на сумму до 25 тысяч гривен (59 тысяч рублей), юридических — на сумму до 60 тысяч гривен (139 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что каждый день 10 уклонистов пытаются незаконно выехать с Украины.

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      Илья Таксюр
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