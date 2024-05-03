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10:22, 3 мая 2024Бывший СССР

Украинскую диаспору в США повергли в шок русскоговорящие военные ВСУ

Милованов: украинскую диаспору в США шокировали русскоговорящие военные ВСУ

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Украинскую диаспору в США шокировали русскоговорящие военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам бывшего главы ведомства, проходивших реабилитацию военных ВСУ пригласила к себе украинская диаспора в Вашингтоне. Встреча проходила по плану, все были в восторге, отмечает Милованов, как вдруг разразился скандал.

«Ребята после выступления начали между собой что-то обсуждать. На русском языке», — объяснил украинский экс-министр.

Данная ситуация повергла в шок украинскую диаспору. Однако спустя некоторое время часть ее представителей подошла к военнослужащим и тоже стала общаться с ними на русском языке. Окончание данной истории неизвестно, уточнил Милованов.

Ранее стало известно, что на Украине преподавание русского языка осталось только в трех школах. Об этом рассказал языковый омбудсмен Украины Тарас Креминь.

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      Екатерина Грищенко
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