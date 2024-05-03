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09:20, 3 мая 2024Мир

В ЕС заявили о возможном требовании России по активам на переговорах по Украине

FT: если состоятся переговоры по Украине, Россия потребует замороженные активы

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Если состоятся мирные переговоры по конфликту на Украине, то Россия потребует обратно свои замороженные активы, поэтому их нельзя изъять и использовать для помощи Киеву. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) cо ссылкой на чиновников ЕС.

Отмечается, что в соответствии с предложениями ЕС, которые должны быть приняты в ближайшие недели, большая часть настоящей и будущей прибыли от российских активов будет использована в первую очередь для совместной закупки оружия для Украины, а другая часть будет оставлена в качестве буфера против судебных издержек и рисков.

«Если когда-нибудь состоятся мирные переговоры и Украина решит в них участвовать, может возникнуть ситуация, когда Россия потребует обратно свои замороженные активы. Вы не можете этого сделать, если вы уже заложили эти активы», — сказал немецкий чиновник.

Ранее Германия выступила против изъятия замороженных российских активов, боясь новых исков за преступления, совершенные в ходе Второй мировой войны. В качестве альтернативы ФРГ предложила оставить активы в неприкосновенности, чтобы «использовать их в качестве рычага» на мирных переговорах по украинскому конфликту и побудить Россию к территориальным уступкам.

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      Семен Александров
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