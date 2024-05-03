В ЕСПЧ не стали говорить о выводах о трагедии в Одессе

В ЕСПЧ заявили, что не могут озвучить выводы о трагедии в Одессе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) спустя 10 лет после трагедии в Одессе не может озвучить выводы по искам пострадавших, разбирательства продолжаются, передает РИА Новости.

В ЕСПЧ заявили, что на рассмотрении находятся несколько исков, поданных в период с 2016 по 2018 года, от 31 заявителя — люди, которые либо потеряли родственника, либо получили ранения в результате событий в Одессе.

Заявители, чьи родственники погибли, утверждают, что Украина не смогла защитить их жизни, а те, кто получил травмы, считают, что органы власти не защитили их от жестокого обращения. Расследование соответствующих обстоятельств, по их мнению, было неэффективным.

В суде не стали говорить о каких-либо выводах по искам и о том когда в Страсбурге ожидаются решения по ним.

«О группе дел, связанных с событиями 2 мая 2014 года, правительство-ответчик было проинформировано 31 января 2022 года. Разбирательства все еще продолжаются», — сообщили в ЕСПЧ.

Ранее советник главы ЛНР и руководитель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока заявила, что власти Украины назначили виновными в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года самих погибших.

