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09:50, 3 мая 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о желании Киева назвать погибших виновными в трагедии в Одессе

Советник главы ЛНР: Украина назначила погибших виновными в трагедии в Одессе

Фото: Денис Петров / Агентство "Одесса-медиа" / РИА Новости

Власти Украины назначили виновными в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года самих погибших, заявила РИА Новости советник главы ЛНР и руководитель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.

После этих событий, как считает Сорока, сомневающихся в том, что в XXI веке государство способно применять политику террора, геноцида и массовых убийств не осталось. «Сделано это может быть чужими руками: всевозможных футбольных фанатов, радикалов и всех остальных. Виновные определены сразу. По сути своей, виновными еще в процессе убийства уже были назначены сами погибшие», — указала она.

По ее словам, события 2 мая стали для жителей Донбасса точкой осознания и невозврата от наблюдения ужаса происходящего массового убийства в прямом эфире при поддержке государства. Эта поддержка стала моментом осознания для людей того, в каком направлении движется страна. «Когда в студии, где транслировались кадры с обгоревшими телами, аплодировали и говорили о том, что это действительно определенный подвиг был совершен людьми, не допущены определенные сепаратистские настроения, что необходимо жечь "вату" и так далее», — цитирует агентство свою собеседницу.

Ранее пережившая драматические события в Доме профсоюзов активистка «антимайдана» Ольга Игнатьева рассказала о зверствах сторонников майдана.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал события в Доме профсоюзов позорной страницей в истории Украины. По его словам, виновники трагедии до сих пор не понесли справедливого наказания.

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      Валентин Карант
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